﻿ «Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики

17.08.2021 14:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики

Июньские кадры. Игорь Выдрицкий на личном приеме у председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Вопрос заключался в оценке действий медиков, которые оказывали помощь его супруге в июле 2020 года. Женщина умерла от травм внутренних органов. Парламентарий пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае Генеральную прокуратуру.

«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики

Игорь Выдрицкий:
Когда шло следствие, мы провели переписку с многими силовыми структурами и с Министерством здравоохранения. Как правило, получали только отписки, которые ссылались на какие-то нормативные документы. Поэтому уже мы потеряли всю надежду. Мы обратились за помощью в Совет Республики на имя Кочановой Натальи Ивановны. И она совместно с Лисковичем Виктором Андреевичем приняла нас с сестрой на личный прием, который он провел 15 июня 2021 года. Он также профессионально, грамотно вник в нашу проблему и как медик, и как администратор. На том же личном приеме и уже на телевидении в частности было высказано решение помочь нам юридически и направить наши материалы для рассмотрения в Генеральную прокуратуру. Они обещали попросить, чтобы нас приняли на личный прием. Или заместитель, или сам генеральный прокурор. И вот как результат. Что касается юридической помощи, которая была обещана Виктором Андреевичем – она оказана, с меня сняты все подозрения. Сегодня мы уже стоим у здания Генеральной прокуратуры, записаны на личный прием к заместителю генерального прокурора.

«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики

Работа с обращениями граждан в Совете Республики остается одним из приоритетных направлений. За 2020 год в верхнюю палату парламента поступило более 3 000 обращений. На каждое парламентарии реагируют в индивидуальном порядке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витебская милиция задержала крупного наркоторговца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by