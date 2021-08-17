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«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Июньские кадры. Игорь Выдрицкий на личном приеме у председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Вопрос заключался в оценке действий медиков, которые оказывали помощь его супруге в июле 2020 года. Женщина умерла от травм внутренних органов. Парламентарий пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае Генеральную прокуратуру.
Игорь Выдрицкий:
Работа с обращениями граждан в Совете Республики остается одним из приоритетных направлений. За 2020 год в верхнюю палату парламента поступило более 3 000 обращений. На каждое парламентарии реагируют в индивидуальном порядке.
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Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю...
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