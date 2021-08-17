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Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников

17.08.2021 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генпрокуратура выступила с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера вреда, причиненного в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников

Ведомство продолжает расследование уголовного дела о геноциде жителей Беларуси. Установлены многочисленные случаи массового уничтожения фашистами гражданского населения, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии. У прокуроров также есть факты использования принудительного труда и массовых убийств, в результате содержания людей в невыносимых условиях.

Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников

Разрушенные предприятия, объекты инфраструктуры, вывезенное оборудование и похищенные историко-культурные ценности. Действия нацистских преступников Генпрокуратура оценила в 500 миллиардов долларов.

 
 
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Новости Беларуси. Генпрокуратура выступила с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера вреда, причиненного в годы Великой...
 
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