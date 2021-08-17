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Фотофакт. Непогода натворила в Минске дел

17.08.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным МЧС, сегодня в столице было зафиксировано «интенсивное выпадение осадков в виде дождя (по городу выпало от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер».

Фотофакт. Непогода натворила в Минске дел

 

Фотофакт. Непогода натворила в Минске дел

 

Фотофакт. Непогода натворила в Минске дел

Как отметили в городском управлении, произошло частичное подтопление дорог, в результате чего было ограничено движение общественного транспорта на перекрестках улиц Калиновского/Кнорина, Логойского тракта/Калиновского, площади Ванеева, улиц Кабушкина, 47, Долгобродская, у парка Дружбы народов.

Было зафиксировано падение десяти деревьев на дорогу и автомобили.

По данным Белгидромета, неблагоприятные погодные явления сохрянятся и в среду.

 

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По данным МЧС, сегодня в столице было зафиксировано «интенсивное выпадение осадков в виде дождя (по городу выпало от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер».
 
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