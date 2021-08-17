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В отпуск за прививкой: туристы едут в Беларусь ради вакцинации от COVID-19
17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В отпуск за прививкой. В Беларуси развивается
Прививочный пункт в одной из клиник Минска. На укол пришли шестеро иранских туристов. Все выбрали «Спутник V». На родине непростая эпидемиологическая обстановка. Вакцины не хватает. А здесь и отдохнули, и сделали прививки без очереди.
Перед прививкой и после – обязательный осмотр терапевта. При необходимости пациента отправляют на анализы и дополнительные медицинские обследования. Цена вопроса – около 60 долларов.
«За время работы пункта вакцинировано 18 иностранных граждан. Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина, Марокко. Потихонечку приезжают», – рассказала эпидемиолог 6-й городской клинической больницы Минска Елена Федорова.
Приехать на прививку в Беларусь можно без визы до конца 2022 года. Пока Минск выбрали для вакцинации уже более 200 иностранцев. И, как считают специалисты, спрос будет расти.
Прививку туристы могут сделать в 80 медицинских учреждениях Беларуси. Они открыты во всех регионах страны.
Для вакцинации в Беларуси иностранцам нужно зарегистрироваться на сайте vaccination.by и получить подтверждение.
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Иностранцев привлекают цены, качество препаратов и безвизовый въезд.
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