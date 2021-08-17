ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В отпуск за прививкой: туристы едут в Беларусь ради вакцинации от COVID-19

17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В отпуск за прививкой. В Беларуси развивается вакцинный туризм. Иностранцев привлекают цены, качество препаратов и безвизовый въезд, сообщает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Прививочный пункт в одной из клиник Минска. На укол пришли шестеро иранских туристов. Все выбрали «Спутник V». На родине непростая эпидемиологическая обстановка. Вакцины не хватает. А здесь и отдохнули, и сделали прививки без очереди.

«Решили тут прививку делать, потому что очень хорошо организовано. Просто надо паспорт и все. Девушка тут помогала, все сделали без проблем», – указал турист из Ирана Бахрам Зигдар.

Перед прививкой и после – обязательный осмотр терапевта. При необходимости пациента отправляют на анализы и дополнительные медицинские обследования. Цена вопроса – около 60 долларов.

«За время работы пункта вакцинировано 18 иностранных граждан. Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина, Марокко. Потихонечку приезжают», – рассказала эпидемиолог 6-й городской клинической больницы Минска Елена Федорова.

Как долго сохранится эффект от прививки

И что делать потом?

Приехать на прививку в Беларусь можно без визы до конца 2022 года. Пока Минск выбрали для вакцинации уже более 200 иностранцев. И, как считают специалисты, спрос будет расти.

«Среди иностранцев высокое доверие к русской вакцине, поэтому у них возникло такое желание. Услуги, оказываемые у нас здесь, с точки зрения иностранцев бюджетно, доступно. Поэтому спрос определенный есть, будем работать в этом направлении», – отметила менеджер по въездному туризму Елена Ковалева.

Прививку туристы могут сделать в 80 медицинских учреждениях Беларуси. Они открыты во всех регионах страны.

Для вакцинации в Беларуси иностранцам нужно зарегистрироваться на сайте vaccination.by и получить подтверждение.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранцев привлекают цены, качество препаратов и безвизовый въезд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конференция Effie Awards Belarus 2021: маркетинг перезагрузки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by