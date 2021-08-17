В отпуск за прививкой: туристы едут в Беларусь ради вакцинации от COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В отпуск за прививкой. В Беларуси развивается вакцинный туризм. Иностранцев привлекают цены, качество препаратов и безвизовый въезд, сообщает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Прививочный пункт в одной из клиник Минска. На укол пришли шестеро иранских туристов. Все выбрали «Спутник V». На родине непростая эпидемиологическая обстановка. Вакцины не хватает. А здесь и отдохнули, и сделали прививки без очереди.

«Решили тут прививку делать, потому что очень хорошо организовано. Просто надо паспорт и все. Девушка тут помогала, все сделали без проблем», – указал турист из Ирана Бахрам Зигдар.

Перед прививкой и после – обязательный осмотр терапевта. При необходимости пациента отправляют на анализы и дополнительные медицинские обследования. Цена вопроса – около 60 долларов.

«За время работы пункта вакцинировано 18 иностранных граждан. Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина, Марокко. Потихонечку приезжают», – рассказала эпидемиолог 6-й городской клинической больницы Минска Елена Федорова.

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И что делать потом?