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Евро и доллар подорожали на бирже
Источник материала: Партизан
Торги на БВФБ во вторник 17 августа закончились ростом курсов евро и доллара. Изменения были минимальными.
Евро сегодня подорожал на 0,02%, или на 0,06 копейки, до 2,9398 рубля.
Доллар вырос на 0,05%, или на 0,13 копейки, до 2,4971 рубля.
Российский рубль снизился на 0,01%, или на 0,05 копейки. 100 российских оценили в 3,3986 беларусского рубля.
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Торги на БВФБ во вторник 17 августа закончились ростом курсов евро и доллара. Изменения были минимальными.
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