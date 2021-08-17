Евро и доллар подорожали на бирже

Евро сегодня подорожал на 0,02%, или на 0,06 копейки, до 2,9398 рубля.





Доллар вырос на 0,05%, или на 0,13 копейки, до 2,4971 рубля.





Российский рубль снизился на 0,01%, или на 0,05 копейки. 100 российских оценили в 3,3986 беларусского рубля.