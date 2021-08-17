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Непогода

17.08.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гроза, ливень, штормовой ветер прошли по Беларуси.

Непогода
Стихия не обошла и Минск

Где-то упавшие деревья парализовали движение транспорта, где-то и вовсе сорвало крыши. Фотоподборка от Mlyn.by.

Дзержинск

В детском парке ломало деревья и столбы





Копыль

Автодорога после шквала оказалась заблокированной из-за упавших деревьев.



Узда

Такая же ситуация в Узденском районе.
 
Теги: Минск
 
 
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Гроза, ливень, штормовой ветер прошли по Беларуси.
 
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