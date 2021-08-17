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Непогода
Источник материала: Партизан
Гроза, ливень, штормовой ветер прошли по Беларуси.
Стихия не обошла и Минск
Где-то упавшие деревья парализовали движение транспорта, где-то и вовсе сорвало крыши.
Дзержинск
В детском парке ломало деревья и столбы
Копыль
Автодорога после шквала оказалась заблокированной из-за упавших деревьев.
Узда
Такая же ситуация в Узденском районе.
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Гроза, ливень, штормовой ветер прошли по Беларуси.
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