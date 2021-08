Улады зьбіраюцца ліквідаваць Саюз беларускіх пісьменьнікаў

Источник материала: Свабода

Справу аб ліквідацыі грамадзкай арганізацыі «Саюз беларускіх пісьменьнікаў» будзе разглядаць Вярхоўны суд. Пра гэты гаворыцца ў лісьце, які прыйшоў з суду на адрас арганізацыі.

У СБП адзначаюць, што такое разьвіцьцё падзей не зьяўляецца для іх чымсьці дзіўным.

24 жніўня а 14.30 у Вярхоўным судзе адбудзецца апытаньне ў «парадку падрыхтоўкі да судовага разьбіральніцтва». Ліквідаваць недзяржаўную арганізацыю пісьменьнікаў просіць у сваім пазове Міністэрства юстыцыі.

У Горадні ўлады хочуць ліквідаваць мясцовае аб’яднаньне раварыстаў «ВелоГродно». Афіцыйная падстава — парушэньні і памылкі ў дакумэнтаабароце. Першы працэс, прысьвечаны гэтай справе, адбудзецца ў канцы жніўня.

