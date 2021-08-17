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Верховный суд рассмотрит дело о ликвидации Союза белорусских писателей
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Судебное разбирательство назначено на 24 августа.
Об этом
Союз белорусских писателей — старейшая творческая организация Беларуси (основан в 1933-1934 годах). В него входили классики белорусской литературы с мировыми именами: Янка Купала, Якуб Колас, Василь Быков, Алесь Адамович и другие.
Сейчас в союзе состоит более 450 человек, а в его совет входят в том числе поэт и прозаик Владимир Некляев и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, напоминает
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Судебное разбирательство назначено на 24 августа.
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