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Невзоров: По Лукашенко пошли трещины, это серьезный надлом

17.08.2021 15:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Невзоров: По Лукашенко пошли трещины, это серьезный надлом
Кадр из видео
Известный российский журналист Александр Невзоров на своем одноименном канале в легендарной передаче «Невзоровские среды» прокомментировал «большой разговор» Лукашенко и в очередной раз размазал диктатора:

— С Лукашенко много вообще поразительных совпадений. Именно диктаторство почему-то провоцирует на длинные пресс-конференции. Все они (диктаторы – ред.) пытали свою прессу, подручную прессу многочасовыми лживыми исповедями. Чем дальше персонаж забредает в кровь и тьму, тем, как правило, длиннее его выступление. И у все[ диктаторов, насколько я изучил тему (а для меня это сейчас чрезвычайно важно, потому что это одна из частей моей книжки, которой я занимаюсь), это все очень похоже, чем диктататуристей, тем потребность делиться собственным величием с его очевидцами.

Последнее выступление Лукашенко было очень знаковым, очень знаменательным. Со стороны могло показаться, что это громоздкая многоэтажная ложь злобного безумца, которому не с кем поговорить, поэтому он держит прессу в зале 8 часов. В этом даже было что-то трогательное. Там пошли трещины, надлом есть (и это серьезный надлом).


Он смотрит жадно вот в эти все глаза напротив себя и видит в них вот то самое зоологическое уважение его силы, которое видели африканские диктаторы съедая на глазах своих генералах какого-нибудь своего же министра. Не случайно этот зал ведет себя так, как он ведет, когда Лукашенко позволяет себе смешную оговорку, что вот «прокурор Беларуси он у нас занимается геноцидом». Это не вызывает даже смешинки, все сидят с каменными лицами, настолько насмерть запуган зал.

Я подозреваю, что в Минске зреет кака-то колоссальная драма. Мы еще будем свидетелями самых невероятных, самых невообразимых событий. Наши, скажем так, родители, у кого они еще живы, которые прожили относительно стабильную, мирную, в общем, довольно тоскливую жизнь в тепличных условиях совка, они еще нам сильно позавидуют. И там, конечно, будет драма, и не только там, потому что у всех диктаторов примерно одинаковая судьба. Они сами освобождают из векового заключения эти жуткие силы человека, который этого же диктатора и уничтожает.

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Теги: Минск
 
 
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