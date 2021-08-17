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Лукашенко озаботился утечками из баз данных силовиков, которые осуществили «кибер-партизаны»

17.08.2021 15:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко озаботился утечками из баз данных силовиков, которые осуществили «кибер-партизаны»
Фото: БЕЛТА
На встрече с руководством правительства Александр Лукашенко предложил внимательно изучить вопросы защиты информации, а также принять все меры по предотвращению уязвимостей в системе, сообщает sb.by.

«Весьма актуально. Если не можете, как я часто говорю, защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик. Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий. Проблема архиважная», - сказал Александр Лукашенко.


По его словам, даже старшее поколение перешло сегодня на «цифру» для хранения и расходования своих денежных средств:


«Притом порой не думают о том, кому попадет эта «цифра» и что с ней сделают».


За последний месяц группировка белорусских хакеров, именующая себя «кибер-партизанами» взломала сразу несколько баз банных, которые собирают силовики. В числе поступивших в распоряжение «кибер-партизан» сведений - паспортные данные силовиков, их служебные переговоры, а также база данных ГАИ.
 
 
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Группировка хакеров, именующая себя «кибер-партизанами» взломала сразу несколько баз банных,
 
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