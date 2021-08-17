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Трагедия воспитанников Домачевского детского дома - прокуратура устанавливает новые подробности

17.08.2021 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Кобринского района в рамках расследования уголовного дела о геноциде провел допрос дочери воспитанницы Домачевского детского дома о злодеяниях нацистов в период оккупации. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Как следует из свидетельских показаний, немцы относились к детям бездушно: отбирали кровь, не заботясь об их возрасте и здоровье. В лесу 23 сентября 1942 года они расстреляли 53 ребенка и их воспитательницу. Матери женщины удалось тогда выжить: она выпрыгнула из машины. Впоследствии ее приютила местная жительница. Младший брат матери умер от голода, тогда как старшего брата в 1943 году угнали на работы в Германию", - рассказали в прокуратуре.

Много лет на месте злодеяния в лесу стоял лишь деревянный крест, куда ежегодно местные жители приносили цветы. В мае 2005 года там установили памятный знак, на гранитной плите которого выбиты имена погибших и фраза: "Это не должно повториться!".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Как следует из свидетельских показаний, немцы относились к детям бездушно.
 
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