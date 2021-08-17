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Конференция Effie Awards Belarus 2021: маркетинг перезагрузки
17.08.2021 15:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Маркетинг во время стремительно изменяющихся тенденций и вызовов становится все более технологичным и требует от индустрии как Беларуси, так и других стран умения ориентироваться и принимать адекватные решения, способствующие сохранению и росту бизнеса, а также лояльности к брендам.
Конференция
Конференция будет полезна представителям различных сфер экономики, в том числе банковской, FMCG, фармацевтических компаний, ритейла, e-commerce, IT и других; руководителям предприятий, директорам по маркетингу, маркетологам предприятий; представителям рекламной и креативной индустрии (руководителям и сотрудникам рекламных, маркетинговых, брендинговых, digital-агентств). До 20 августа действуют льготные условия приобретения аккредитаций.
Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. Премия
В настоящее время продолжается прием конкурсных проектов на Effie Awards Belarus 2021 от белорусских участников и включает 3 категории номинаций: Товары и услуги (24 номинации); Специальная категория (22 номинации); категория Positive Change (4 номинации).
По итогам проведения Effie Awards Belarus 2021 появится
К участию в Effie Awards Belarus 2021 принимаются проекты, реализованные в период с 1 января 2019 года по 15 сентября 2021 года. Работы принимаются на сайте
Кульминация премии — торжественная церемония награждения победителей Effie Awards Belarus 2021 Gala пройдет 18 ноября в Минске.
Организатором
Оформить заявку на конференцию и узнать подробнее о конкурсе премии Effie Awards Belarus 2021 можно на официальном сайте
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Effie Awards - всемирно известная премия в области маркетинга, которая присуждается за эффективные маркетинговые решения в более 50 странах мира, начиная с 1968 года.
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