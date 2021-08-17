Конференция Effie Awards Belarus 2021: маркетинг перезагрузки

Источник материала: ProBusiness





Effie Awards — всемирно известная премия в области маркетинга, которая присуждается за эффективные маркетинговые решения в более 50 странах мира, начиная с 1968 года.

Маркетинг во время стремительно изменяющихся тенденций и вызовов становится все более технологичным и требует от индустрии как Беларуси, так и других стран умения ориентироваться и принимать адекватные решения, способствующие сохранению и росту бизнеса, а также лояльности к брендам.

Конференция Effie Awards Belarus 2021 пройдет 17−18 ноября и предусматривает разбор важнейших тенденций, которые оказывают влияние на эффективность маркетинга после пандемии. Применение искусственного интеллекта, усиление «зеленой» экономики и климатической ответственности бизнеса и производств, переосмысление значимости международного сотрудничества и целей устойчивого развития, цифровизация, соединение науки и прикладных технологий — ключевые смыслы, которые позволят участникам выйти на новый уровень развития эффективности маркетинга своих брендов.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «МАРКЕТИНГ ПЕРЕЗАГРУЗКИ: КУРС НА ТРЕНДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОСТИ»

Конференция будет полезна представителям различных сфер экономики, в том числе банковской, FMCG, фармацевтических компаний, ритейла, e-commerce, IT и других; руководителям предприятий, директорам по маркетингу, маркетологам предприятий; представителям рекламной и креативной индустрии (руководителям и сотрудникам рекламных, маркетинговых, брендинговых, digital-агентств). До 20 августа действуют льготные условия приобретения аккредитаций.

Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. Премия Effie известна как выдающаяся награда в отрасли, которую международные бренды и агентства по всему миру ежегодно стремятся заполучить в свой арсенал, и является всемирно признанным «золотым стандартом» маркетинговой эффективности.





В настоящее время продолжается прием конкурсных проектов на Effie Awards Belarus 2021 от белорусских участников и включает 3 категории номинаций: Товары и услуги (24 номинации); Специальная категория (22 номинации); категория Positive Change (4 номинации).

По итогам проведения Effie Awards Belarus 2021 появится локальный рейтинг эффективности , который позволит брендам и агентствам усилить свои позиции на мировом уровне. Места в рейтинге распределяются в соответствие с количеством баллов, набранных во время борьбы номинантов Премии за призовые места, а баллы, полученные за награды Effie Awards Belarus, учитываются на глобальном уровне и суммируются в мировой рейтинг эффективности Effie Index .

К участию в Effie Awards Belarus 2021 принимаются проекты, реализованные в период с 1 января 2019 года по 15 сентября 2021 года. Работы принимаются на сайте effie.by до 30 сентября.

Кульминация премии — торжественная церемония награждения победителей Effie Awards Belarus 2021 Gala пройдет 18 ноября в Минске.





Организатором Effie Awards Belarus 2021 выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси ( АКМА ). Генеральным партнером премии выступает международная платежная система Mastercard — глобальная финансовая и технологическая компания, которая работает в платежной индустрии и ведет деятельность по обеспечению безопасных и комфортных платежей и развитию цифровой экономики более чем в 210 странах мира, включая Беларусь.