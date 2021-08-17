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Кто виноват в дешевом долларе и что будет с курсом к сентябрю? Мнение эксперта

17.08.2021 15:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Кто виноват в дешевом долларе и что будет с курсом к сентябрю? Мнение эксперта
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Какие факторы будут влиять на валютный рынок во второй половине августа?

Кто виноват в дешевом долларе и что будет с курсом к сентябрю? Мнение эксперта – Из внешних факторов с начала месяца можно отметить падение евро к доллару. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1900 до 1,1780, или на 1%.

Поведение российского рубля к иностранным валютам было нейтральным. Российский рубль снизился к выросшему доллару и укрепился к упавшему евро. Доллар в России подорожал с 73,1 до 73,4 российского рубля, или на 0,4%. Евро подешевел – с 87,0 до 86,5 российского рубля, или на 0,6%.

К белорусскому рублю с начала месяца подешевели все три иностранные валюты , включая укрепившийся в мире доллар. Доллар подешевел меньше всех – на 0,2%. Евро снизился на 1,2%, российский рубль с начала месяца подешевел на 0,6%. На столько же – на 0,6% – подешевела валютная корзина. Кстати говоря, при этом евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

Если говорить о причинах укрепления белорусского рубля, то можно предположить влияние нескольких факторов. Во-первых, в июле впервые за 19 месяцев население стало чистым продавцом валюты. Обычно это происходит при снижении реальных доходов населения, то есть доходов с поправкой на инфляцию. И в этой ситуации, чтобы поддержать уровень потребления, часть населения продает свои валютные заначки.

Во-вторых, может продолжаться чистая продажа валюты предприятиями. И тут тоже может быть несколько причин. Одна из них – продолжающаяся с начала года благоприятная конъюнктура для экспортеров. Но причины могут быть и совершенно другие. В частности, из-за опасений уже введенных или будущих санкций в финансовой сфере, часть предприятий-экспортеров могут продавать валюту, меняя ее на белорусские рубли. Таким образом они стремятся уйти от воздействия санкций в банковском секторе и избежать уже существующих или возможных в будущем проблем, которые могут касаться расчетов в иностранной валюте.

Что в итоге?

Скорее всего эти факторы продлятся как минимум до конца этого месяца.

К концу августа доллар может совсем незначительно снизится – с нынешних уровней до 2,49 белорусского рубля.

Евро, с учетом его снижения на мировых рынках, может подешеветь сильнее до 2,90 белорусского рубля.

А российский рубль тоже может незначительно подешеветь – до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Какие факторы сильнее всего сказываются в августе на обменном курсе и на каком уровне закроют этот месяц основные иностранные валюты? Что происходит с российским...
 
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