|
Кто виноват в дешевом долларе и что будет с курсом к сентябрю? Мнение эксперта
Источник материала: Myfin
Какие факторы будут влиять на валютный рынок во второй половине августа?
– Из внешних факторов с начала месяца можно отметить падение евро к доллару. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1900 до 1,1780, или на 1%.
Поведение
К
Если
говорить
о причинах укрепления
белорусского рубля,
то можно предположить
влияние нескольких факторов.
Во-первых,
в июле впервые за 19 месяцев
население стало чистым продавцом валюты.
Обычно это происходит при снижении
реальных доходов населения, то есть
доходов с поправкой на
Во-вторых, может продолжаться чистая продажа валюты предприятиями. И тут тоже может быть несколько причин. Одна из них – продолжающаяся с начала года благоприятная конъюнктура для экспортеров. Но причины могут быть и совершенно другие. В частности, из-за опасений уже введенных или будущих санкций в финансовой сфере, часть предприятий-экспортеров могут продавать валюту, меняя ее на белорусские рубли. Таким образом они стремятся уйти от воздействия санкций в банковском секторе и избежать уже существующих или возможных в будущем проблем, которые могут касаться расчетов в иностранной валюте.
Что в итоге?
Скорее всего эти факторы продлятся как минимум до конца этого месяца.
К
концу августа
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие факторы сильнее всего сказываются в августе на обменном курсе и на каком уровне закроют этот месяц основные иностранные валюты? Что происходит с российским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)