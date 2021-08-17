Беларусь продолжит посыпать дороги дешевой солью

Источник материала: АФН

В ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования в Беларуси останутся соли, заявил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев.

"В ближайшие годы, я думаю, основным реагентом на автодорогах общего пользования все-таки будут соли… Из всех реагентов наш хлористый натрий наименее вреден для природы", - сказал Александр Головнев (цитата БелТА).

Он также отметил, что все существующие ныне реагенты на порядок дороже соли.