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Беларусь продолжит посыпать дороги дешевой солью

17.08.2021 15:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования в Беларуси останутся соли, заявил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев.

"В ближайшие годы, я думаю, основным реагентом на автодорогах общего пользования все-таки будут соли… Из всех реагентов наш хлористый натрий наименее вреден для природы", - сказал Александр Головнев (цитата БелТА).

Он также отметил, что все существующие ныне реагенты на порядок дороже соли.

 
 
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В ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования в Беларуси останутся соли, заявил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса...
 
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