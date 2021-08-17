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Союз белорусских писателей также хотят ликвидировать
Источник материала: UDF
Верховный суд начал дело о ликвидации Союза белорусских писателей / t.me/lit_bel
Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах — это старейшее творческое объединение страны. В 2005 от него отделилась группа, которая создала альтернативный, лояльный к власти, Союз писателей Беларуси.
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Сейчас в организацию входит более 450 человек.
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