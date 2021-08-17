Источник материала: UDF



Верховный суд начал дело о ликвидации Союза белорусских писателей / t.me/lit_bel​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Союз белорусских писателей также хотят ликвидировать Сейчас в организацию входит более 450 человек.

Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах — это старейшее творческое объединение страны. В 2005 от него отделилась группа, которая создала альтернативный, лояльный к власти, Союз писателей Беларуси.Сейчас в организацию входит более 450 человек.