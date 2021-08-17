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Союз белорусских писателей также хотят ликвидировать

17.08.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Союз белорусских писателей также хотят ликвидировать
Верховный суд начал дело о ликвидации Союза белорусских писателей / t.me/lit_bel​
Верховный суд принял к рассмотрению дело о ликвидации Союза белорусских писателей, сообщает СБП в соцсетях. Иск на ликвидацию подало Министерство юстиции.

Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах — это старейшее творческое объединение страны. В 2005 от него отделилась группа, которая создала альтернативный, лояльный к власти, Союз писателей Беларуси.

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