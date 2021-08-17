Минюст направил иск о ликвидации Союза белорусских писателей

Министерство юстиции направило в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения «Союз белорусских писателей» (СПБ), сообщается в телеграм-канале организации.



Фото: Союз белорусских писателей / Facebook

«Все ожидаемо, письмо пришло, — говорится в сообщении. — Верховным судом заведено гражданское дело по ликвидации ОО "Союз белорусских писателей"», передает БелаПАН .

СБП опубликовал фотокопию письма Верховного суда, в котором представителю писательского объединения предписано явиться 24 августа в 14:30 на опрос в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

Как сообщалось, в середине июля СБП получил уведомление Минюста о «контрольных мероприятия по изучению деятельности» организации. В письме запрашивался массив документов с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанным с уставной деятельностью союза.

Все документы СБП должен был передать до 13 июля. В объединении отметили, что письмо, датированное 6 июля, поступило в почтовое отделение 9 июля. «Еще вчера, в понедельник, почты у организации не было, извещение пришло утром 13 июля», — поясняли тогда в организации.

В этих обстоятельствах объединение направило в Минюст запрос с просьбой о продлении срока для передачи документов до 15 июля.

Союз белорусских писателей считает себя наследником Союза писателей БССР, основанного в 1934 году, членами которого были всемирно известные Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорны, Петрусь Бровка, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Алесь Адамович, Иван Шамякин, Янка Брыль, Василь Быков.

В 1991 году, после появления независимой Республики Беларусь, Союз писателей БССР сменил название на Союз писателей Беларуси. Однако в 1996 году из-за изменений в законодательстве был вынужденно переименован в Союз белорусских писателей.

В 1997 году СБП был лишен Дома литератора, а в 2006 году объединение насильственно выселили из занимаемого помещения. Еще раньше, в 2002 году, у СБП забрали литературно-общественные периодические издания, учредителем которых он являлся. В середине 2000-х из состава СБП выделилась группа литераторов, которые во главе с Николаем Чергинцом основали лояльный к государственной власти Союз писателей Беларуси.