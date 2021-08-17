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«Хотел показать, как прыгать "бомбочкой"»: в Миорском районе утонул 8-летний ребенок

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Хотел показать, как прыгать "бомбочкой"»: в Миорском районе утонул 8-летний ребенок

В Миорском районе Витебской области утонул 8-летний мальчик, сообщает СК.

Несчастный случай произошел в агрогородке Подъельцы. Четверо детей отдыхали на берегу искусственного водоема. По словам друзей погибшего, мальчик хотел показать, как правильно прыгать «бомбочкой», но не рассчитал свои силы и начал тонуть. Пострадавшего достали из воды сотрудники ОСВОД.

Но, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался по дороге в больницу.  

По факту происшествия проводится проверка. 

Фото: СК

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В Миорском районе Витебской области утонул 8-летний мальчик, сообщает СК. Несчастный случай произошел в агрогородке Подъельцы. Четверо детей отдыхали на берегу...
 
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