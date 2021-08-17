ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Три вулкана одновременно извергаются на Аляске

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Три вулкана одновременно извергаются на Аляске

Одновременно три вулкана проснулись и извергаются на Алеутских островах Аляски. По словам ученых, эта активность не угрожает людям, но является редким природным феноменом. Об этом сообщает NBC.

По словам одного из исследователей, обычно в Аляске происходит в среднем одно извержение в год. То, что происходит, необычно.

Последний раз одновременно три вулкана извергались семь лет назад. Сейчас проявляют активность Семисопочный, Большой Ситкин и вулкан Павлова. Кроме того, есть признаки того, что еще два вулкана скоро начнут извергаться. Исследователи внимательно следят за происходящим. В данный момент извержения не угрожают близлежащим населенным пунктам и не мешают воздушным перевозкам.

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одновременно три вулкана проснулись и извергаются на Алеутских островах Аляски. По словам ученых, эта активность не угрожает людям, но является редким природным...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Знают, что сломалось»: эксперт рассказал, почему БелАЭС не работает уже больше месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by