Три вулкана одновременно извергаются на Аляске

Источник материала: ОНТ

Одновременно три вулкана проснулись и извергаются на Алеутских островах Аляски. По словам ученых, эта активность не угрожает людям, но является редким природным феноменом. Об этом сообщает NBC.

По словам одного из исследователей, обычно в Аляске происходит в среднем одно извержение в год. То, что происходит, необычно.

Последний раз одновременно три вулкана извергались семь лет назад. Сейчас проявляют активность Семисопочный, Большой Ситкин и вулкан Павлова. Кроме того, есть признаки того, что еще два вулкана скоро начнут извергаться. Исследователи внимательно следят за происходящим. В данный момент извержения не угрожают близлежащим населенным пунктам и не мешают воздушным перевозкам.

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