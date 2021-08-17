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В Гомеле мужчина напал на 18-летнюю девушку и украл IPhone

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле мужчина напал на 18-летнюю девушку и украл IPhone

В Гомеле на улице Полесской 46-летний бобруйчанин напал на 18-летнюю девушку, сообщает СК.

Случай произошел около двух ночи 28 мая. Нетрезвый мужчина напал на прохожую.  

В это время рядом шел прохожий, который заметил подозрительное копошение и остановился. Злоумышленник тут же скрылся. Спустя несколько часов родственники девушки нашли спавшего обидчика на соседней улице. Он был пьян. Мужчину сразу задержали.  

Следствием установлено, что обвиняемый прибыл в Гомель накануне преступления. Он возвращался домой после депортации из России, где отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Также он трижды был судим в Беларуси за изнасилование несовершеннолетних, кражи, грабеж и другие преступления. 

Уроженцу Бобруйска предъявлено обвинение по ч.2 ст.206 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно) Уголовного кодекса. Сейчас мужчина заключен под стражу. 

УСК по Гомельской области занимается поиском свидетелей нападения на гомельчанку и других возможных жертв обвиняемого. 

Фото: СК

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на улице Полесской 46-летний бобруйчанин напал на 18-летнюю девушку, сообщает СК. Случай произошел около двух ночи 28 мая. Нетрезвый мужчина напал на...
 
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