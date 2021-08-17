В Гомеле мужчина напал на 18-летнюю девушку и украл IPhone

Источник материала: ОНТ

В Гомеле на улице Полесской 46-летний бобруйчанин напал на 18-летнюю девушку, сообщает СК.

Случай произошел около двух ночи 28 мая. Нетрезвый мужчина напал на прохожую.

В это время рядом шел прохожий, который заметил подозрительное копошение и остановился. Злоумышленник тут же скрылся. Спустя несколько часов родственники девушки нашли спавшего обидчика на соседней улице. Он был пьян. Мужчину сразу задержали.

Следствием установлено, что обвиняемый прибыл в Гомель накануне преступления. Он возвращался домой после депортации из России, где отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Также он трижды был судим в Беларуси за изнасилование несовершеннолетних, кражи, грабеж и другие преступления.

Уроженцу Бобруйска предъявлено обвинение по ч.2 ст.206 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно) Уголовного кодекса. Сейчас мужчина заключен под стражу.

УСК по Гомельской области занимается поиском свидетелей нападения на гомельчанку и других возможных жертв обвиняемого.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Telegram