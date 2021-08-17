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Незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям в Латвии

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям в Латвии

Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение границы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Delfi.

В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если ранее нарушителю грозило два года тюремного срока, то теперь – четыре.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что белорусская сторона оказала помощь нелегалам, которых силой привели на границу со стороны Латвии.

ФОТО: depositphotos.com

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Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение границы. Об этом пишет БЕЛТА...
 
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