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Незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям в Латвии
Источник материала: ОНТ
Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение границы. Об этом
В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если ранее нарушителю грозило два года тюремного срока, то теперь – четыре.
Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что
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Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение границы. Об этом пишет БЕЛТА...
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