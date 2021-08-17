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Александр Лукашенко рассказал, какая судьба ожидает неплатежеспособные предприятия
Источник материала: ОНТ
Что изменится в Беларуси для неплатежеспособных предприятий, рассказал Президент Беларуси на совещании с Советом Министров во Дворце Независимости.
Президент напомнил, что год назад органам власти было поручено изменить законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности».
Сейчас акцент в законопроекте сделан на защите организаций от шоковых барьеров. Но их преодоление, прежде всего, лежит на плечах трудовых коллективов и их руководителей.
Решение вопросов, связанных с экономической стороной предприятий, будет отходить от судебного рассмотрения. Этими проблемами в большей степени будут заниматься местные органы власти. Координирующую роль будет играть правительство.
Фото: БЕЛТА
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Что изменится в Беларуси для неплатежеспособных предприятий, рассказал Президент Беларуси на совещании с Советом Министров во Дворце Независимости. Президент...
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