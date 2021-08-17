Александр Лукашенко рассказал, какая судьба ожидает неплатежеспособные предприятия

Источник материала: ОНТ

Что изменится в Беларуси для неплатежеспособных предприятий, рассказал Президент Беларуси на совещании с Советом Министров во Дворце Независимости.

Президент напомнил, что год назад органам власти было поручено изменить законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности».

Сейчас акцент в законопроекте сделан на защите организаций от шоковых барьеров. Но их преодоление, прежде всего, лежит на плечах трудовых коллективов и их руководителей.

Решение вопросов, связанных с экономической стороной предприятий, будет отходить от судебного рассмотрения. Этими проблемами в большей степени будут заниматься местные органы власти. Координирующую роль будет играть правительство.

Фото: БЕЛТА

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