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Бывшая жена Владимира Мацкевича уехала из страны

17.08.2021 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Мацкевич говорит, что решение об отъезде приняла практически сразу после обыска.

Бывшая жена Владимира Мацкевича уехала из страны
Фото: Анна Попруга
– У меня был запланирован выезд на лечение, но после того, что случилось, я поняла, что нужно уезжать, оставаться в Беларуси для меня было бы небезопасно, – рассказала Светлана «Народной Воле».

– Буквально на днях стало известно, что философа Владимира Мацкевича перевели с Окрестина на Володарку. Как его состояние – моральное и физическое?

– До недавнего времени была информация, что он хорошо себя чувствует, бодр и весел. Как сейчас, после переезда, – не знаю, адвокат пытается к нему попасть.

– У Мацкевича была возможность уехать. Тем более за границей сейчас его коллеги по «Белсату», где он был одним из ведущих передачи «Размова», уехали аналитики Карбалевич и Класковский. Почему он решил остаться, если прекрасно понимал, что рано или поздно за ним придут?

– Он хотел остаться, чтобы иметь возможность высказывать свою позицию. Чтобы демонстрировать, что внутри Беларуси сохраняется гражданское сопротивление. Он открыто обо всем говорил.

– Вы очень активно вступились за Мацкевича, активно поддерживаете его. Я даже удивилась, когда буквально на днях узнала, что вы, оказывается, давно развелись…

– Мы достаточно долго с ним были в браке, около 20 лет, но три года назад разошлись. При этом сохранили дружеские отношения, вместе работали над рядом проектов, интересовались жизнью друг друга.

– Кто ему сегодня осит передачи?

– Мы решили этот важный вопрос перед моим отъездом. Передачи Володе передает его родная сестра. Мы с ней постоянно на связи. Ну и есть много желающих помочь – срабатывает гражданская солидарность.
 
 
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Светлана Мацкевич говорит, что решение об отъезде приняла практически сразу после обыска.
 
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