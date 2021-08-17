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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Минске. Травмированы два человека, один госпитализирован

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О последствиях разгула стихии в Минске днем 17 августа рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.  

На столицу обрушился грозовой фронт. Местами выпало от 10 мм до 20 мм осадков, а ветер достигал 20 м/с.

На территории ТД «Ждановичи» упал навес уличного торгового ряда. Травмы получили двое. Один человек госпитализирован.

Спасатели сообщают, что произошло падение 25 деревьев, 2 билбордов, а также пластиковой детской площадки на пр. Победителей, 135а.





ФОТО: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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О последствиях разгула стихии в Минске днем 17 августа рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.   На столицу обрушился грозовой фронт. Местами выпало...
 
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