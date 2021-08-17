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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Минске. Травмированы два человека, один госпитализирован
Источник материала: ОНТ
О последствиях разгула стихии в Минске днем 17 августа
На столицу обрушился грозовой фронт. Местами выпало от 10 мм до 20 мм осадков, а ветер достигал 20 м/с.
На территории ТД «Ждановичи» упал навес уличного торгового ряда. Травмы получили двое. Один человек госпитализирован.
Спасатели сообщают, что произошло падение 25 деревьев, 2 билбордов, а также пластиковой детской площадки на пр. Победителей, 135а.
ФОТО: МЧС
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О последствиях разгула стихии в Минске днем 17 августа рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На столицу обрушился грозовой фронт. Местами выпало...
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