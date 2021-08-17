|
Стал известен состав сборной Беларуси по хоккею для подготовки к олимпийской квалификации
Источник материала: ОНТ
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт определился с составом игроков, которые будут готовиться к Олимпийской квалификации.
В заявку нашей команды вошли 28 игроков, 12 из них представляют минское «Динамо», остальные – белорусские легионеры, играющие в Континентальной хоккейной лиге, НХЛ, а также АХЛ.
Сейчас национальная команда проводит сбор в Минске.
19 и 21 августа запланированы товарищеские матче с «Барысом» из Казахстана. А в Братиславу, где пройдет квалификационный турнир к Олимпийским Играм, команда отправится на следующей неделе.
Белорусы сыграют в группе «D» вместе со сборными Словакии, Австрии и Польши.
На Олимпиаду поедет победитель группы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт определился с составом игроков, которые будут готовиться к Олимпийской квалификации. В заявку нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)