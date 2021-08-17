Стал известен состав сборной Беларуси по хоккею для подготовки к олимпийской квалификации

Источник материала: ОНТ

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт определился с составом игроков, которые будут готовиться к Олимпийской квалификации.

В заявку нашей команды вошли 28 игроков, 12 из них представляют минское «Динамо», остальные – белорусские легионеры, играющие в Континентальной хоккейной лиге, НХЛ, а также АХЛ.

Сейчас национальная команда проводит сбор в Минске.

19 и 21 августа запланированы товарищеские матче с «Барысом» из Казахстана. А в Братиславу, где пройдет квалификационный турнир к Олимпийским Играм, команда отправится на следующей неделе.

Белорусы сыграют в группе «D» вместе со сборными Словакии, Австрии и Польши.

На Олимпиаду поедет победитель группы.

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