В Токио начала работу паралимпийская деревня

Источник материала: ОНТ

В столице Японии все готово к Играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Место, где будут жить атлеты – это Олимпийская деревня, которую адаптировали для паралимпийцев.

Жилой комплекс рассчитан на пребывание 8 тысяч спортсменов. Прямо на месте открыли и центр для обслуживания и ремонта спортивного инвентаря и специального оборудования.

Все правила, которые действовали в олимпийской деревне, сохранились, а из-за пандемии торжественное открытие пришлось отменить.

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