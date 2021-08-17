|
В Токио начала работу паралимпийская деревня
Источник материала: ОНТ
В столице Японии все готово к Играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Место, где будут жить атлеты – это Олимпийская деревня, которую адаптировали для паралимпийцев.
Жилой комплекс рассчитан на пребывание 8 тысяч спортсменов. Прямо на месте открыли и центр для обслуживания и ремонта спортивного инвентаря и специального оборудования.
Все правила, которые действовали в олимпийской деревне, сохранились, а из-за пандемии торжественное открытие пришлось отменить.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Японии все готово к Играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Место, где будут жить атлеты – это Олимпийская деревня, которую адаптировали для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)