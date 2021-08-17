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В Токио начала работу паралимпийская деревня

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Токио начала работу паралимпийская деревня

В столице Японии все готово к Играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. 

Место, где будут жить атлеты – это Олимпийская деревня, которую адаптировали для паралимпийцев.

Жилой комплекс рассчитан на пребывание 8 тысяч спортсменов. Прямо на месте открыли и центр для обслуживания и ремонта спортивного инвентаря и специального оборудования. 

Все правила, которые действовали в олимпийской деревне, сохранились, а из-за пандемии торжественное открытие пришлось отменить. 

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В столице Японии все готово к Играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.  Место, где будут жить атлеты – это Олимпийская деревня, которую адаптировали для...
 
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