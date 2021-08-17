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В шасси американского самолета, вылетевшего из Кабула, обнаружили тело афганца

17.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В шасси американского самолета, вылетевшего из Кабула, обнаружили тело афганца

По прибытии американского военно-транспортного самолета С-17 в его шасси обнаружили тело афганца, сообщает Politico.

Предположительно, мужчина привязал себя к шасси самолета, чтобы сбежать из Кабула, который захватили талибы. Подробности происшествия уточняются. 

Ранее стало известно, что как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса во время эвакуации граждан. 

Также в Сети появилось видео падения афганцев с самолета во время его взлета.

Фото: скриншот из видео

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По прибытии американского военно-транспортного самолета С-17 в его шасси обнаружили тело афганца, сообщает Politico. Предположительно, мужчина привязал себя к шасси...
 
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