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В шасси американского самолета, вылетевшего из Кабула, обнаружили тело афганца
Источник материала: ОНТ
По прибытии американского военно-транспортного самолета С-17 в его шасси обнаружили тело афганца,
Предположительно, мужчина привязал себя к шасси самолета, чтобы сбежать из Кабула, который захватили талибы. Подробности происшествия уточняются.
Ранее стало известно, что как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса во время эвакуации граждан.
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Фото: скриншот из видео
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По прибытии американского военно-транспортного самолета С-17 в его шасси обнаружили тело афганца, сообщает Politico. Предположительно, мужчина привязал себя к шасси...
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