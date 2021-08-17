Как влияет Интернет на грамотность школьников и студентов?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси уровень грамотности взрослого населения – 99,8%. Здесь учитывается не только письмо, но и математическая грамотность. А если говорить об умении писать без ошибок, то тут есть нюансы. С каждым днем все больше пользователей соцсетей игнорируют запятые и правила орфографии. А вот могут ли ошибки в мессенджерах повлиять на грамотность в жизни?

Второкурсник механико-математического факультета Игорь Панченко, как и любой подросток, активно пользуется мессенджерами и сидит в соцсетях. Студент признается: больше любит изучать точные науки, но и в языках старается не уступать – даже в сообщениях друзьям старается писать грамотно.

Ученые из Сиднейского университета пришли к выводу, что Интернет благоприятно влияет на грамотность подростков, если они посещают сайты, посвященные современной литературе. По мнению исследователей, там подростки не только знакомятся с контентом и обсуждают его, но и самостоятельно пишут фан-книги. В соцсетях же люди пишут быстро, не обращая внимания на правила. Главное – донести смысл. Отсюда – множество ошибок.

Например, путаница с «тся/ться», «не/ни», раздельное и слитное написание. Некоторые слова принято писать с ошибками – это как негласное правило чатов. Большую популярность имеют мемы с такими словами. Такое написание откладывается в памяти. И потом, во время диктанта или теста, велика вероятность подсознательно их повторить. Если же у ребенка хорошая база, он много читает и интересуется языком, Интернет не сможет сделать его неграмотным.

В начальной школе детей учат писать с помощью фонематического метода. То есть школьники сначала осваивают звуки, а потом буквы. Вот только в русском языке слов, написание которых совпадает со звучанием, не так много. Иногда дети привыкают писать так, как слышат. В этом случае поможет изучение правил орфографии. Но самое главное, чтобы родители сами грамотно разговаривали и писали. Нужно приучать детей писать ручкой, а не клавиатурой. Это могут быть сочинения или письма. Важно, чтобы ребенок с малых лет учился правильно подбирать слова и строить свою речь.

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