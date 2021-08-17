В Подмосковье загорелся и разбился самолет Ил-112В. На борту были трое

Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье. Пилоты уводили судно от жилых секторов.





Трагедия произошла рядом с аэродромом «Кубинка». Самолет упал и загорелся, от него остались только обгоревшие части.

В полете был заметен огонь в области двигателя. Свет на причины прольют черные ящики – их ищут. Это был учебный полет.

В машине находились три пилота. За штурвалом – летчик-испытатель и герой России Николай Куимов. Два года назад он командовал экипажем, который совершил первый испытательный полет на этом новейшем легком военно-транспортном самолете.

Весь экипаж погиб.

Фото: скриншот из видео

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