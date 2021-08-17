Рост ВВП Беларуси в июле остановился

Источник материала: АФН

Объем ВВП Беларуси за 7 месяцев 2021 года в текущих ценах составил 95,4 млрд. рублей и вырос на 3,3% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-июня 2021 года рост ВВП составил 3,3%, января-мая – 3,1%, января-апреля – 2,5%.

Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116%.