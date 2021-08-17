Экономист объяснил, как санкции приведут к политическим переменам в Беларуси

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Ярослав Романчук уверен: дальше в белорусской экономике начнется ломка, в результате которой обанкротятся сотни, если не тысячи предприятий.





В первом полугодии 2021 года белорусский экспорт вырос на 5,5 млрд долларов. Эта валютная выручка позволила увеличить ВВП, поддержать бюджет и сдержать курс доллара. Однако это был последний приток валюты в страну при нынешней власти, уверен экономист Ярослав Романчук.

— Эти 5,5 млрд — не свидетельство того, что заработали какие-то инвестиционные программы, или того, что в Беларуси появились некие источники поступления доходов, или обнаружились нефть, золото и т.д. Это последняя доза из того возможного притока валюты, которая может прийти в страну в существующей системе координат. Дальше в белорусской экономике начнется ломка, — отметил эксперт в эфире ОГП-ТВ .

Он объяснил, как появились эти 5,5 млрд долларов.

— На самом деле, это просто банальная конъюнктура внешнего рынка. Санкции еще не коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов, деревообрабатывающей промышленности, металлов. Все это в совокупности дало именно такой рост. Почти на 40%. Это абсолютно феноменальный результат.

Но это последний глоток, последний рывок белорусской модели, потому что во второй половине года и тем более в 2022 году ситуация будет совершенно другой, — прогнозирует экономист.

Он подчеркнул, что резервов у белорусской экономики больше не осталось.

— Калийные удобрения под большим вопросом. Санкции в этой отрасли могут иметь тяжелые последствия. Это не креветки, не киви, их в сумку к челноку не спрячешь. Удобрения требуют серьезной проработки.

Премьер-министр сказал, что к концу 2021 года у нас будет налажена альтернатива литовским портам. Я думаю, что сделать это будет очень сложно, потому что требуется сложная инфраструктура и за 25 лет логистические цепочки были налажены.

А сегодня белорусский калий становится токсичным , потому что белорусские власти не оценивают последствия своего режима.

Еще один провал, о котором мало говорят, — гуцериевский «Славкалий» под Любанью. С этой компанией также никто не будет связываться, потому что собственником является Гуцериев .

Что касается нефтепродуктов, то внутренний рынок столько, сколько производят наши НПЗ, не поглотит, в России своего добра хватает. А Украина говорит, что будет отказываться от белорусских нефтепродуктов.

К концу этого года, я думаю, цены на сырьевые ресурсы будут стабилизироваться либо снижаться, как это происходит с продовольствием сегодня, — говорит эксперт.

Он констатирует, что за последних четыре года количество наличных денег в обращении увеличилось на 66,3%, денежная база увеличилась почти на 57%.

— Получается, что деньги не работают, находятся в неплатежах, их нет, а аграрно-промышленное лобби требует еще и еще. Международные финансовые рынки закрыты, Россия соглашается дать только при условии передачи активов или целого ряда экономических полномочий. Поэтому после этой последней дозы в виде 5,5 млрд долларов начнется ломка, а белорусская модель не готова к этой ломке.

Она будет очень тяжелой и приведет не только к банкротству сотен, если не тысяч предприятий, государственных, в первую очередь. Также она приведет к политическим переменам, к переменам системы и качества государственного правления, — уверен Ярослав Романчук.