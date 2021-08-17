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Шахтера-забастовщика задержали, когда он приехал в ГАИ менять права

17.08.2021 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шахтера-забастовщика задержали, когда он приехал в ГАИ менять права
Олег Кудёлка​
Задержали шахтера-забастовщика из "Беларуськалия" Олега Кудёлку. Как пишет "Новы час", задержание произошло, когда мужчина приехал в ГАИ менять права.

По предварительной информации, задержание связано с административным делом. Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.

В сентябре 2020-го Олег Кудёлка объявил бессрочную забастовку в шахте и отказался подниматься на поверхность. Он требовал, среди прочего, прекратить давление на бастующих и их семьи, а также остановить беззаконие силовиков, прекратить задержания и избиения мирного населения страны.
 
 
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Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.
 
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