Источник материала: UDF



Олег Кудёлка​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шахтера-забастовщика задержали, когда он приехал в ГАИ менять права Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.

По предварительной информации, задержание связано с административным делом. Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.В сентябре 2020-гообъявил бессрочную забастовку в шахте и отказался подниматься на поверхность. Он требовал, среди прочего, прекратить давление на бастующих и их семьи, а также остановить беззаконие силовиков, прекратить задержания и избиения мирного населения страны.