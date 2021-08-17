Денежные доходов белорусов в январе- июне 2021 года выросли на 3,4%

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в I полугодии 2021 года выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%, сообщает Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы - доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.