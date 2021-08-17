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Денежные доходов белорусов в январе- июне 2021 года выросли на 3,4%
Источник материала: АФН
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в I полугодии 2021 года выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%, сообщает Белстат.
Реальные располагаемые денежные доходы - доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в I полугодии 2021 года выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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