Восьмилетний ребенок утонул в Миорском районе

Днем 17 августа четверо детей отдыхали на берегу водоема в агрогородке Подъельцы Миорского района, один из них погиб.





Друзья погибшего рассказали, что тот хотел показать, как правильно прыгать «бомбочкой» в воду, однако не рассчитал свои силы и начал тонуть, сообщает пресс-служба СК.

Ребенка из воды извлекли сотрудники ОСВОД. Несмотря на усилия врачей, мальчика спасти не удалось. По дороге в больницу он скончался.