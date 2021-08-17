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Восьмилетний ребенок утонул в Миорском районе
Источник материала: Навiны
Днем 17 августа четверо детей отдыхали на берегу водоема в агрогородке Подъельцы Миорского района, один из них погиб.
Друзья погибшего рассказали, что тот хотел показать, как правильно прыгать «бомбочкой» в воду, однако не рассчитал свои силы и начал тонуть, сообщает пресс-служба СК.
Ребенка из воды извлекли сотрудники ОСВОД. Несмотря на усилия врачей, мальчика спасти не удалось. По дороге в больницу он скончался.
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Днем 17 августа четверо детей отдыхали на берегу водоема в агрогородке Подъельцы Миорского района, один из них погиб.
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