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На бобруйчанина после звонка псевдосотрудника банка оформили кредит на Br15 тыс.

17.08.2021 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин лишился более Br15 тыс. после звонка псевдосотрудника банка, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома обратился 44-летний местный житель с заявлением по факту хищения денежных средств с его карт-счета", - отметили в УВД.

По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его банковского счета злоумышленники пытаются совершить мошеннические операции. Звонивший также пояснил, что для их предотвращения необходимо назвать логин и пароль от личного кабинета интернет-банкинга, а также смс-коды, которые придут владельцу карты на мобильный телефон. Мужчина назвал данные, после чего разговор с ним прекратили.

Спустя некоторое время заявитель решил проверить при помощи интернет-банкинга остаток денежных средств по карт-счету. Тогда и заметил, что со счета похищены Br340. А позже узнал, что с помощью его интернет-банкинга кто-то оформил кредит на сумму Br15 тыс.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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В оперативно-дежурную службу отдела милиции обратился 44-летний местный житель с заявлением по факту хищения денежных средств с его карт-счета.
 
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