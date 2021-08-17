Международная торговля станет невозможной. Можно ли отключить Беларусь от SWIFT?

Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Следующим шагом после санкций ЕС станет банковская система, — цитирует слова президента Литовской промышленной конфедерации Delfi. — И тогда не имеет значения, что и как, если вы не можете заплатить».

В мире достаточно «проблемных» стран, но они не отключены от SWIT

«Сегодня мне это кажется маловероятным, — говорит Вадим Иосуб. — Об этом заявил глава Литовской промышленной конфедерации. Он не является ни чиновником страны, ни чиновником ЕС, более того, он не является представителем SWIFT, поэтому к подобным заявлениям следует относиться с большой осторожностью. Возможно, здесь было озвучено чье-то политическое желание, но решение еще не готово».

[/quote]



Иосуб напоминает, что прецедентов отключения от SWIFT в мире было буквально несколько:



[quote]«И речь не идет об отключении всей страны, обычно подключаются и отключаются как отдельные, так и отечественные банки. Если говорить о прецедентах, то это банки Северной Кореи и большинство банков Ирана. Это было связано с тем, что и в Северной Корее, и в Иране банки обвинялись в финансировании создания оружия массового поражения. Мировое сообщество восприняло это как максимально возможную угрозу. Хорошо известно отношение западных стран к Беларуси и нынешняя политическая ситуация. Несмотря на недавние события, уровень безопасности Беларуси для западного мира нельзя сравнивать с оружием массового поражения. Поэтому не факт, что на данном этапе будут применяться такие санкции, как отключение от SWIFT».

«В мире более десятка тоталитарных стран, более десятка стран, легитимность которых может быть поставлена ​​под сомнение демократическими странами. Но это не стало автоматическим поводом для отключения банков страны от SWIFT, — считает эксперт. — Вероятно, нынешнему руководству Беларуси придется приложить больше «усилий», чтобы заслужить такие санкции».

Деньги из Европы уже идут с задержкой

«Мы не получили перевод из Франции, и он не вернулся отправителю, а завис в одном из банков-корреспондентов. Мы не понимаем, как действовать», — говорит бизнесмен.

Какой эффект от отключения SWIFT? Представьте себе торнадо

Даже если SWIFT отключен, остаются обходные пути

«Даже такие юрисдикции, как Северный Кипр и Северная Корея, все еще каким-то образом (через Турцию и Китай) интегрированы в международную экономику, анклавов больше не существует. Остановка не убьет экономику, но убьет некоторые предприятия», — говорит бизнесмен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международная торговля станет невозможной. Можно ли отключить Беларусь от SWIFT? В мире достаточно «проблемных» стран, но они не отключены от SWIT.

Точный алгоритм, в каких случаях возможно отключение от SWIFT, не прописан.В то же время белорусские бизнесмены сигнализируют «Нашей Ніве», что за последний месяц были сбои в движении денежных средств из-за границы.«У нас еще не было случаев, когда деньги вообще не доходили, но движение средств стало сложнее, — сказал другой собеседник. — Теперь то, что вы раньше ожидали три дня, может занять несколько недель. Я связываю это с американскими и европейскими санкциями, спецслужбы банков-корреспондентов сейчас очень внимательно проверяют все, что идет в Беларусь, потому что в стране действуют несколько санкционных режимов, и цена ошибки для них может стоить намного дороже, чем выгода от перевода.Другой пример: игрок минской недвижимости выиграл аукцион, но из-за того, что деньги уходили аффилированным компаниям в течение трех недель, он не смог перевести их на основной счет и оплатить выигранный аукцион, в итоге проиграв ставку. Бывают случаи, когда бизнесмены не успевали вовремя платить квартальные налоги, потому что деньги приходили из Европы давно.Пока проблема решена, если и вы, и ваш контрагент одинаково заинтересованы в совершении сделки и помогают вам с другой стороны. Если такого хорошего партнерства нет, планы некоторых бизнес-проектов разваливаются».Экономист Дмитрий Крюк считает, что эти особые случаи связаны с перестраховкой и дополнительными проверками иностранных банков, которые сомневаются, безопасно ли сейчас иметь дело с белорусскими контрагентами.Это процесс привыкания к новым условиям труда, который пока не свидетельствует об изменении общей картины. Но, как говорит Крук, ситуация очень шаткая, обстоятельства могут измениться очень быстро. Заявление литовского промышленника, по его мнению, не похоже на знающего инсайдера, но имеет определенную логику.«Четыре месяца назад заявления об отключении Беларуси от SWIFT могли показаться фантастическими или умышленно манипулятивными. Сегодня, когда отношения между Беларусью и западными странами обостряются, вероятность такого сценария уже превышает статистическую погрешность. Лично я считаю, что эта вероятность намного меньше 50%. Я бы условно оценил это в 30%.Но для такого мероприятия — это очень много. Для сравнения, представьте, что вам говорят, что завтра над Минском с вероятностью 30% пройдет торнадо. А для сравнения, год назад вероятность тех санкций, которые уже были одобрены, оценивалась бы не более чем в 5%.Что произойдет, если Беларусь хотя бы частично попадет под ограничения со стороны отдельных банков?«Будет серьезный финансовый шок, в том числе на потребительском рынке. Невозможность производить платежи нарушит цепочки поставок и повлияет на способность компаний выполнять свои обязанности.Но станет ли он устойчивым или превратится в полноценный финансовый кризис — нет уверенности. Учитывая нынешнее очень нестабильное состояние нашей экономики, особенно в области финансовой стабильности, такой сценарий кажется правдоподобным. В этом случае такое событие может стать спусковым крючком для эффекта домино: скачки валютного курса, инфляция, платежеспособность, падение доходов.Экономист признает, что можно быстро найти варианты восстановления расчетов. «Опыт Ирана показывает, что отчасти это было возможно даже в их случае, чего, я полагаю, мы не достигнем.В нашем случае российские банки могут сыграть важную роль в переформатировании и восстановлении механизма расчетов.Для них это может быть привлекательно с точки зрения текущего финансового положения и особенно стратегических целей белорусского рынка.Такой сценарий не означает, что все останется незамеченным (часть расчетов будет висеть, в общем, эти расчеты будут существенно дороже, это скажется на торговле и экономике в целом), но как минимум без полноценного финансового кризиса и резкого падения ВВП».По словам Крюка, какой сценарий более вероятен, будет зависеть от формата отключения SWIFT (отключение всех белорусских банков или выборочно), а также от скорости создания новых механизмов для международных расчетов.Один из наших собеседников из деловой сферы отмечает, что даже отключение от SWIFT дает возможности для маневров.Напомним, с 1 января 2022 года белорусские магазины и банки будут обязаны принимать платежные карты системы «Мир».