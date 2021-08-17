Источник материала: UDF



Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com

"Любовь спасет мир!" – написала Утяшева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой Гимнастка и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева оказалась в центре скандала.

Гимнастка и жена юмориста Павла Волиоказалась в центре скандала после выступления бывшей коллегинасчет Олимпиады в Токио.Россиянказаняла на состязаниях второе место. На первом оказалась израильтянка. Этот факт возмутил граждан нашей страны. При этом Утяшева поздравила соперницу Авериной с победой.После этого в Сети разразился скандал. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили Утяшеву за ее поздравление.Легендарная гимнастка Алина Кабаева возразила ей и отметила, что на играх победить должна была россиянка. Поклонники были уверены, что Кабаева унизила своими словами Утяшеву. Она указала на скромные достижения жены Павла Воли в гимнастике и добавила, что, мол, она не судья.Несмотря на то, что сказала Кабаева, Утяшева решила не расстраиваться и отправилась в отпуск с семьей. На днях она опубликовала в своем "Инстаграм" радужный пост о том, как весело проводит время. На скандале она решила не акцентироваться.Поклонники поддержали ее и отметили, что семья прекрасно выглядит. Они осыпалии Ляйсан Утяшеву комплиментами и пожелали им удачи.