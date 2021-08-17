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«Отфотошопленная кукла Чаки»: вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху

17.08.2021 16:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Отфотошопленная кукла Чаки»: вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сейчас 35-летняя Ольга Бузова принимает участие в белорусской версии музыкального шоу "Х-Фактор". Поющая ведущая стала членом жюри программы.

Возложенная ответственность нисколько не пугает диву, и она продолжает шокировать публику необычными нарядами. Помимо всего прочего, она является единственной представительницей прекрасного пола среди наставников. Появилось фото нового наряда звезды. Платье вызвало оторопь.

Известно, что Ольга Бузова любит неожиданные мини. Однако на этот раз она выбрала не только экстремально короткий наряд. Сверкающее кожаное платье серебряного цвета оказалось будто разорвано на груди и правом бедре звезды. Прорези в ткани скрепили плотные блестящие шнуры, вставленные в специальные металлические отверстия. Сама дива назвала образ "дерзким".


Волосы поющей ведущей стилисты решили уложить в крупные локоны. Также на ее руках красовались длинные сетчатые перчатки с блестящим леопардовым принтом, а на шее сверкал кулон в виде сердца. Поклонники осудили Ольгу и, в очередной раз, призвали ее нанять нового стилиста.

"Отфотошопленная кукла Чаки", "Очень безвкусно", "Женщине в Вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать", "Как статуя замороженная", "Взрослая девушка, фотошопит себя как ребенок", "Смотрится все как с рынка", "Вульгарно", "Неудачный наряд", "Мрак", "Дикий ужас", "Отвратительно", – возмутилась публика.
 
 
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Поп-дива продолжает шокировать публику необычными нарядами.
 
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