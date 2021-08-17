Источник материала: UDF



Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Отфотошопленная кукла Чаки", "Очень безвкусно", "Женщине в Вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать", "Как статуя замороженная", "Взрослая девушка, фотошопит себя как ребенок", "Смотрится все как с рынка", "Вульгарно", "Неудачный наряд", "Мрак", "Дикий ужас", "Отвратительно", – возмутилась публика.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Отфотошопленная кукла Чаки»: вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху Поп-дива продолжает шокировать публику необычными нарядами.

Возложенная ответственность нисколько не пугает диву, и она продолжает шокировать публику необычными нарядами. Помимо всего прочего, она является единственной представительницей прекрасного пола среди наставников. Появилось фото нового наряда звезды. Платье вызвало оторопь.Известно, чтолюбит неожиданные мини. Однако на этот раз она выбрала не только экстремально короткий наряд. Сверкающее кожаное платье серебряного цвета оказалось будто разорвано на груди и правом бедре звезды. Прорези в ткани скрепили плотные блестящие шнуры, вставленные в специальные металлические отверстия. Сама дива назвала образ "дерзким".Волосы поющей ведущей стилисты решили уложить в крупные локоны. Также на ее руках красовались длинные сетчатые перчатки с блестящим леопардовым принтом, а на шее сверкал кулон в виде сердца. Поклонники осудили Ольгу и, в очередной раз, призвали ее нанять нового стилиста.