ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

17.08.2021 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022, передает Marca.



Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На тот момент хорвату будет 37 лет. В составе сборной он дебютировал 1 марта 2006 года. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник "Реала" Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022, передает Marca.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возбуждены уголовные дела за распространение персональных данных прокурора Гродно и его заместителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by