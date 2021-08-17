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Как минимум один пострадавший. На рынке в Ждановичах порывом ветра сорвало навес над торговыми рядами
Источник материала: Партизан
Практически каждая минская гроза заканчивается для ждановичского рынка злоключениями.
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Фото: Александр Ружечка
Не изменилась своеобразная традиция и в этот раз. По сети моментально распространилось видео, снятое одним из посетителей вещевого рынка. На записи запечатлены испуганные продавцы, разбросанные по земле манекены, вымокшая одежда. А причина всего этого безобразия — сорванный порывом сильного ветра навес над торговыми рядами.
К 14 часам — времени, когда гроза уже сдала свои позиции — на пострадавшем ряду наведен какой-никакой порядок. По крайней мере, пластмассовые женщины и мужчины уже не лежат на асфальте лицами вниз. Все точки закрыты и надежно «задраены» роллетами. Территория огорожена, на месте работают сотрудники милиции и представитель судебной экспертизы.
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Как минимум один пострадавший. На рынке в Ждановичах порывом ветра сорвало навес над торговыми рядами
Практически каждая минская гроза заканчивается для ждановичского рынка злоключениями.
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