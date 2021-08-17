Как минимум один пострадавший. На рынке в Ждановичах порывом ветра сорвало навес над торговыми рядами

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Фото: Александр Ружечка

Не изменилась своеобразная традиция и в этот раз. По сети моментально распространилось видео, снятое одним из посетителей вещевого рынка. На записи запечатлены испуганные продавцы, разбросанные по земле манекены, вымокшая одежда. А причина всего этого безобразия — сорванный порывом сильного ветра навес над торговыми рядами.





К 14 часам — времени, когда гроза уже сдала свои позиции — на пострадавшем ряду наведен какой-никакой порядок. По крайней мере, пластмассовые женщины и мужчины уже не лежат на асфальте лицами вниз. Все точки закрыты и надежно «задраены» роллетами. Территория огорожена, на месте работают сотрудники милиции и представитель судебной экспертизы.





Onliner представитель торгового дома «Ждановичи», ЧП произошло на открытой арендной площадке под названием «Модный квартал». Здесь предприниматели снимают «квадраты» и самостоятельно возводят на них различные конструкции: устанавливают торговые боксы, монтируют навесы над ними. Ответственность за качество исполнения лежит на самих арендаторах. Как рассказалпредставитель торгового дома «Ждановичи», ЧП произошло на открытой арендной площадке под названием «Модный квартал». Здесь предприниматели снимают «квадраты» и самостоятельно возводят на них различные конструкции: устанавливают торговые боксы, монтируют навесы над ними. Ответственность за качество исполнения лежит на самих арендаторах.



