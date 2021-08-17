Яблочный Спас - традиции праздника, когда его отмечают, что можно приготовить из яблок

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Яблочный Спас ежегодно отмечается 19 августа. Это второй Спас, который традиционно совпадает с православным праздником Преображения Господня. В этот день освящают плоды нового урожая. В народе праздник именуют еще Спас на горе - в честь библейских событий на горе Фавор. Об истории, значении и приметах Яблочного Спаса расскажем в нашем материале.

Господь поднялся на гору Фавор вместе с тремя учениками: Петром, Иоанном и Иаковом. Стал молиться, а они, к сожалению, уснули. Когда открыли глаза, апостолов ослепил неземной свет - сияние исходило от Господа. Ученики постигли истинное райское блаженство, невероятную близость Бога, такую благодать, что Петр, не понимая, что сказать, вымолвил: "Учитель, хорошо нам здесь быть!"

Суть праздника не в том, чтобы угоститься освященным яблоком (это такая народная традиция), а в понимании того, что без Господа человек не может преобразиться и стать лучше.

Накануне Преображения в церквях проходит вечернее богослужение, утром - торжественная литургия с крестным ходом. Священники служат в белом облачении, храмы украшают цветами и спелыми колосьями. Прихожане приносят корзины с яблоками, грушами виноградом и другими плодами. После освящения фрукты можно кушать.

Чтобы никто без яблочка не остался

С давних времен Спас называется яблочным, потому что в середине августа поспевают сочные яблоки. Эти ароматные плоды всегда были в почете у славян. В день Яблочного Спаса фрукты несли в храм, освящали. Лишь после этого их можно было кушать.







Хозяйки в этот день всегда варили яблочное варенье, пекли пироги с яблоками и угощали домочадцев, родных и соседей. Дары лета всегда несли тем, кто одинок или болен. В народе говорят: "На второй Спас и нищий яблочко съест".

В белорусской народной культуре яблоко всегда являлось символом любви и защитой от всякого зла.

Издавна считалось, что беременная женщина должна обязательно подержаться за яблоню, посмотреть на ветви и спелые плоды. Тогда ребенок родится здоровым и красивым. Наши предки верили, что яблоня забирает болезни и сглаз. До Спасова дня есть яблоки строго запрещалось, особенно матерям, у которых умерли дети.

Яблочный Спас, или Осенины

Осенины - еще одно народное название праздника. В этот день было принято встречать осень. Люди считали, что 19 августа земля обращается к осени: ночи становятся холодней, день уменьшается, и начинается отлет аистов.

В старые времена в Осенины всей деревней шли провожать закат, который был символом прощания с летом.

Народные приметы на Яблочный Спас

Если птицы улетели на юг за неделю до Спаса - зима будет ранней и суровой, а весна теплой.

Если аисты улетели после Спаса - жди поздней зимы и холодной весны.

Если на праздник идет дождь, то осень будет мокрой, а если день ясный и солнечный, то и осень будет сухой.

Если в этот день дует сильный ветер - жди морозную зиму.

Листья пожелтели на деревьях - приближаются холода.

Много скворцов на деревьях - к холодному январю.

Что приготовить из яблок - рецепты интересных и необычных блюд

Яблочный Спас выпадает на Успенский пост, поэтому в праздник лучше воздержаться от мясных блюд и жирной пищи. Зато мы подскажем, что приготовить из яблок, чтобы угостить своих домочадцев.

Яблочный мусс







Вам понадобятся: 5 яблок, 650 мл воды, 5 ст. л. сахара, 5 ст. л. манной крупы, лимонная кислота а кончике ножа.

У вымытых и очищенный от кожуры яблок удалите сердцевину, а сами фрукты разрежьте на четвертинки. Добавьте к ним сахар, лимонную кислоту и воду. Поставьте на огонь и подождите, пока яблоки разварятся, затем с помощью миксера взбейте массу в воздушное пюре. Постепенно небольшими порциями введите манную крупу, постоянно помешивая. Полученную смесь поставьте на огонь и варите 3-4 минуты после закипания. Дайте яблочно-манному пюре остыть, затем взбейте миксером - масса должна увеличиться в объеме.

Готовый яблочный мусс разложите по пиалам или стаканам и поставьте в холодильник для застывания. При подаче десерт можно украсить взбитыми сливками и свежими ягодами.

Оладьи из яблок

Вам понадобятся: 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 4 ст. л. муки, 0,5 ч. л. молотой корицы, растительное масло для жарки.

Вымытые и высушенные яблоки очистите от кожуры, сердцевину аккуратно вырежьте ножом и натрите плоды на крупной терке. К яблочной смеси добавьте сахар, корицу, яйцо, тщательно перемешайте. Постепенно введите муку, постоянно помешивая. На разогретую с маслом сковороду выложите тесто, формируя оладушки. Обжарьте с каждой стороны по 3 минуты до румяности. Яблочные оладьи получаются очень нежными, мягкими и ароматными. Подавать блюдо можно с медом или сметаной.

Кексы с яблоками, медом и орехами







Вам понадобятся: 3 яблока, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 25 г кешью, 170 г муки, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли.

Яйца вбейте в глубокую миску, добавьте мед и щепотку соли, взбейте миксером до появления пены. Введите размягченное сливочное масло, снова взбивайте миксером в течение минуты. Затем небольшими порциями добавьте в смесь просеянную муку, соду и замесите тесто.

Подготовленные яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте. Тесто выложите в формочки для кексов, сверху посыпьте крошкой из кешью. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут. Готовые кексы выложите на блюдо, при желании посыпьте сахарной пудрой.

Яблочный зефир

На 10 порций: 400 г яблок, 3-5 ст. л. сахара, 1,5 стакана воды, 5 г агар-агара, 6 яичных белков, лимонная кислота на кончике ножа.

Вымытые и высушенные яблоки выложите на противень. Запеките до мягкости в заранее разогретой до 180 градусов духовке - примерно 30 минут. Запеченные яблоки протрите через сито.

Агар-агар залейте водой из расчета 1 ч. л. на стакан воды, оставьте на 3-4 часа до набухания. Затем агар-агар поставьте на медленный огонь, когда смесь закипит, добавьте сахар и варите несколько минут. В сироп введите протертые яблоки и снова доведите до кипения.

В отдельной емкости миксером взбейте яичные белки. Тонкой струей влейте яблочный сироп в белки, не переставая взбивать массу. Лимонную кислоту разведите в столовой ложке воды и добавьте в смесь. Теплый зефир разлейте в формочки и уберите в холодильник на несколько часов.

Яблочный штрудель из лаваша







Вам понадобятся: 2 тонких лаваша, 3 яблока, 1 яйцо, 65 г сливочного масла, 6 ч. л. конфитюра (варенья), 1 ст. л. меда, корица и сахарная пудра - по вкусу.

Вымытые и очищенные от кожуры яблоки и нарежьте кубиками. На разогретую сковороду положите сливочное масло (50 г) и нарезанные яблоки, обжаривайте на медленном огне. Затем добавьте любой конфитюр, мед, корицу и томите смесь 5-7 минут.

В отдельной емкости миксером взбейте яйцо с оставшимся сливочным маслом. Лаваш смажьте яично-масляной смесью и равномерно выложите начинку. Аккуратно сверните лаваш рулетом и переложите на устланный пергаментом противень. Выпекайте десерт в заранее разогретой духовке 10 минут. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой и подавайте с веточкой мяты.

Пирог с творогом и яблоками

Для крошки: 100 г сливочного масла, 75 г сахара, 250 г муки, 5 г разрыхлителя, щепотка соли.

Для начинки: 300 г яблок, 400 г творога, 100 г сметаны, 1 яйцо, 50-75 г сахара, 5 г ванильного сахара.

Для приготовления крошки смешайте просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, солью и тщательно перемешайте. К сухой смеси добавьте сливочное масло и перетрите массу в крошку, поставьте в холодильник.

Творог разомните вилкой, добавьте сметану, сахар, ванильный сахар и перемешайте. В творожно-сметанную массу вбейте яйцо и введите натертые на крупной терке яблоки. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Половину крошки распределите по форме, затем ровным слоем выложите начинку и высыпьте оставшуюся крошку. Выпекайте пирог при температуре 200 градусов в течение 40 минут. Остывший десерт подавайте к столу.

Варенье из яблок с апельсиновым соком







Вам понадобятся: 1 кг яблок (желательно красного цвета), 1 апельсин, 700 г сахара, 200 мл воды.

Яблоки вымойте и удалите у них сердцевинки. Плоды нарежьте дольками толщиной 2 см, переложите в эмалированную посуду и пересыпьте сахаром. Из апельсина выдавите сок в миску с яблоками, накройте смесь полотенцем и оставьте на 3 часа.

Затем яблочные дольки переложите в отдельную посуду. В миску, где были яблоки, добавьте 200 мл воды, перемешайте и поставьте на огонь. Сироп доведите до кипения и аккуратно выложите в него яблочные дольки. Варенье томите 15 минут, не перемешивая, а лишь встряхивая несколько раз кастрюлю. Снимите с огня, снова накройте полотенцем и оставьте на ночь. Утром поставьте на медленный огонь и варите в течение 1 часа.

Остывшее варенье разлейте в стеклянные бани и храните в прохладном темном месте. Такой десерт будет очень кстати к блинам, оладьям или просто к чаю.

Наслаждайтесь ароматом спелых яблок, празднуйте Яблочный Спас, помня о традициях и истории этого дня.





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