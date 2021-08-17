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Тетя Степана Латыпова: «Он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им!»

17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Приговор, вынесенный политзаключенному, будут обжаловать.

Тетя Степана Латыпова: «Он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им!»

Адвокат политзаключенного Степана Латыпова намерен подать апелляцию, сообщила тетя Степана Галина.

— Моему племяннику вынесли обвинительный приговор, с которым не согласны ни он, ни мы, — сказала Галина в эфире канала Дождь. — За что? За то, что он просил представителей ОМОНа показать свои удостоверения? Или за то, что он обрабатывал борщевик, и все заказчики оставались довольны его высококвалифицированной работой?

Обвинение не предоставило веских доказательств вины Степана, и мы согласны с защитой, которая намерена обжаловать приговор.

Галина сказала, что после оглашения приговора отцу Степана разрешили свидание с сыном, а ей — нет.

— Этот год я общалась со Степаном через письма, открытки. Один раз нам разрешили свидание. В первую очередь, тогда он успокаивал нас, свою семью. Сказал, что до последнего будет сражаться за наше спокойствие и безопасность. Он всегда стойко держался, он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им! — сказала Галина.

Тетя Степана Латыпова: «Он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им!»

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Житель площади Перемен Степан Латыпов, вышедший защищать своих соседей и свой двор, для белорусов стал одним из символов протеста. Его судьба волнует миллионы людей в Беларуси и за рубежом.

Известно, что после жесткого задержания 15 сентября 2020 года Степана длительное время избивали и подвергали пыткам. Доведенный до отчаяния, во время суда 1 июня мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.  

Тетя Степана Латыпова: «Он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им!»

Степан по профессии арборист и промышленный альпинист. Изначально его пытались обвинить в том, что он хотел отравить силовиков при помощи химикатов.

Однако на суде политзаключенного признали виновным в организации действий, грубо нарушающих общественных порядок, сопротивлении сотрудникам милиции и мошенничестве.

Суд приговорил Степана Латыпова к восьми годам и шести месяцам лишения свободы строгого режима и штрафу в размере 300 базовых величин. Сам Степан вину не признал и отказался от дачи показаний. 

 
 
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Приговор, вынесенный политзаключенному, будут обжаловать.
 
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