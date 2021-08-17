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Тетя Степана Латыпова: «Он крепкий, сильный и мужественный человек. И я горжусь им!»
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Приговор, вынесенный политзаключенному, будут обжаловать.
Адвокат политзаключенного Степана Латыпова намерен подать апелляцию, сообщила тетя Степана Галина.
— Моему племяннику
Обвинение не предоставило веских доказательств вины Степана, и мы согласны с защитой, которая намерена обжаловать приговор.
Галина сказала, что после оглашения приговора отцу Степана разрешили свидание с сыном, а ей — нет.
— Этот год я общалась со Степаном
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Известно, что после жесткого задержания 15 сентября 2020 года Степана длительное время
Степан по профессии арборист и промышленный альпинист. Изначально его пытались обвинить в том, что он хотел отравить силовиков при помощи химикатов.
Однако на суде политзаключенного признали виновным в организации действий, грубо нарушающих общественных порядок, сопротивлении сотрудникам милиции и мошенничестве.
Суд приговорил Степана Латыпова к восьми годам и шести месяцам лишения свободы строгого режима и штрафу в размере 300 базовых величин. Сам Степан вину не признал и отказался от дачи показаний.
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Приговор, вынесенный политзаключенному, будут обжаловать.
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