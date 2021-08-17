ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильный ветер обрушил навес в «Ждановичах»

17.08.2021 16:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В результате непогоды произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи» на площади 80 кв.м.

Сильный ветер обрушил навес в «Ждановичах»

По предварительным данным СК, в результате падения навеса травмированы 2 человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы.

Следователи работают на месте происшествия, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы случившегося, владельцы торговых точек и представители администрации торгового дома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате непогоды произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи» на площади 80 кв.м.
 
Новости дня
Новости разные
 
Международная торговля станет невозможной. Можно ли отключить Беларусь от SWIFT?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by