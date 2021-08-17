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В Могилеве 19 нанимателей выплачивали заработную плату в конвертах

17.08.2021 16:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в первом полугодии 2021 года во время проверок было установлено 19 нанимателей, выплачивавших заработную плату в конвертах. Им предъявлено к уплате более Br164 тыс. подоходного налога. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Как показывает практика контрольной работы, одним из основных источников выплаты заработной платы в конвертах является сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка.

Так, во время выездной проверки из-за ликвидации ООО "П" установлено, что наличная выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров, полученная в 2019-2020 годах в сумме более Br125 тыс., оставалась в распоряжении работников организации в виде выплаченной заработной платы, при этом подоходный налог с физических лиц организацией из этих денег не удерживался и не уплачивался в бюджет.

"Также из-за отсутствия документов, подтверждающих расходование остатка денежных средств в кассе, денежные средства, оставшиеся в распоряжении работников организации в сумме почти Br12 тыс., признаны иными доходами работников проверяемой организации, и налоговому агенту (ООО "П") предъявлен к уплате подоходный налог", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, организацией допущено занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в результате занижения стоимости услуг, приобретенных у иностранной организации на территории Беларуси; по налогу при упрощенной системе налогообложения на сумму выручки от оказания услуг по перевозке пассажиров.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов в сумме почти Br19 тыс., в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме более 16 тыс.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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По результатам проверки предъявлено к уплате налогов в сумме почти Br19 тыс., в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме более 16 тыс.
 
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