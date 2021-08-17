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В Беларуси пассажирские перевозки в июле просели на 8,9%

17.08.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси за 7 месяцев 2021 года перевезено 896,6 млн. человек, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе, в июле перевезено 115,6 млн. человек, что на 0,3% больше по сравнению с июлем 2020 года, но на 8,9% меньше по сравнению с июнем текущего года.

Пассажирооборот в январе–июле 2021 года составил 11 361,6 млн. пассажиро-километров и вырос на 7,6% к соответствующему периоду 2020 года.

За отчетный период перевезено 219 млн. тонн грузов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В июле перевезено 34,9 млн. тонн грузов, что на 1% меньше по сравнению с июлем 2020 года, но на 3,4% больше по сравнению с июнем 21 года.

За 7 месяцев 2021 года грузооборот составил 69,9 млрд. тонно-километров, что на 1,5% больше с аналогичным периодом 2020 года.

 
 
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В Беларуси за 7 месяцев 2021 года перевезено 896,6 млн. человек, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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