Секреты создания стильной гостиной: 5 трендов

Источник материала: Салiдарнасць

При оформлении актуального интерьера учитывают тренды — те решения, которые востребованы дизайнерами и выглядят стильно. В гостиной таких трендов немало, но мы остановимся на пяти самых интересных.

Использование стеновых панелей





Поскольку стеновые панели разные, вариантов их применения очень много в зависимости от конкретного стиля. В провансе, скандинавском стиле, кантри и других светлых решениях часто такие плиты используют частично — ими отделывают нижнюю часть стенки, потолок. Цвета выбираются соответствующие:

белый;

бежевый;

пастельный зеленый;

голубой;

розовый;

персиковый.

Если гостиная большая, выполнена в классическом или английском стиле, тут уже нужны стеновые панели для стен в натуральных, насыщенных цветах древесины. Хороша в таком случае и темная тонировка.

Панели для стен стали новым трендом — учитывайте это, когда оформляете гостиную. А сделать заказ таких материалов и купить стеновые панели в Минске можно в интернет-магазине «ВиЯр», который гарантирует доставку по всей Беларуси. На площадке можно купить товары по выгодным ценам.

Бархат на мебели и текстиле





Несколько лет назад дизайнеры яростно отрицали бархат и считали его «пережитком прошлого», но теперь он снова вернулся в моду. Бархатные диваны, кресла и пуфы — отличный выбор для гостиной. А если хочется смелого решения, то добавьте такие же шторы. Экспериментируйте с цветом: яркие и многоцветные элементы только приветствуются.

Компактная функциональная мебель

Большие стенки, занимающие все пространство и перетягивающие на себя внимание, пока выходят из моды. Им на смену приходит небольшая, но функциональная, качественная мебель: отдельные комоды, тумбы под телевизор, стеллажи и шкафы для книг. Можно даже купить что-то винтажное и переделать под себя — тут есть невероятный простор для фантазии. Стоимость отдельных винтажных изделий доступная, а самостоятельная их отделка доставит массу удовольствия.





Ковры: натуральные и синтетические

С коврами происходит та же история, что и с бархатом. Однажды все стали активно от них отказываться, а сейчас эти элементы активно возвращаются в интерьеры гостиных. Причем популярны и классические, и современные варианты — выбор изделий огромный, а качество синтетических и натуральных решений просто поражает.

Часто ковры выбираются на контрасте. Если настенные декоративные панели яркие, простые изделия делают обстановку более спокойной. Когда стены в более спокойных тонах, яркий ковер разнообразит пространство.

Сочная зелень

Выбирая строительные и отделочные материалы, загляните в каталог растений. Современная гостиная — это цветы в горшках и больших емкостях. Необязательно выбирать что-то цветущее — в приоритете сочная зелень, которая сделает пространство более живым, приятным.

Оформление гостиной — задача, в нюансах которой любопытно разбираться. Мы описали пять трендов, но это не исключает эксперименты в свое удовольствие.

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