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Минюст подал исковое заявление о ликвидации Союза белорусских писателей

17.08.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей, основанием послужил иск министерства юстиции, говорится в сообщении в телеграм-канале общественного объединения во вторник.

Минюст подал исковое заявление о ликвидации Союза белорусских писателей
В телеграм-канале союза размещен документ, в котором сказано, что "Верховный суд возбудил гражданское производство по иску министерства юстиции к общественному объединению "Союз белорусских писателей" о ликвидации".

Как отмечается в документе, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 24 августа в помещении Верховного суда.

Представителю союза необходимо явиться в судебное заседание с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле, а также представить письменный отзыв на исковое заявление.
 
 
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Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей, основанием послужил иск министерства юстиции, говорится в сообщении в...
 
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