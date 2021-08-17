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Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложенные изменения должны сделать систему мониторинга более продвинутой и умной. Планируется расширить список объектов, оборудованных системой видеонаблюдения. Стратегические для общественной безопасности учреждения планируется разделить на четыре уровня значимости и постепенно подключить к единой системе. Предполагается, что отвечать за линии связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ будет «Белтелеком».
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Что касается корректировки некоторых полномочий правительства, здесь позиция Президента однозначна – необходимо выработать универсальный подход, не привязанный к обстоятельствам. В частности, предложение исключить прямое участие правительства в отчуждении крупных объектов недвижимости может лишить государство контроля за продажей привлекательных активов. Потому любые изменения в этой области не должны в будущем повлечь за собой негативных последствий для страны.
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Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной
Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа...
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