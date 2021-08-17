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Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной

17.08.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной

Предложенные изменения должны сделать систему мониторинга более продвинутой и умной. Планируется расширить список объектов, оборудованных системой видеонаблюдения. Стратегические для общественной безопасности учреждения планируется разделить на четыре уровня значимости и постепенно подключить к единой системе. Предполагается, что отвечать за линии связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ будет «Белтелеком».

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Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это глубокое заблуждение, что эта система относится только к правоохранительным органам. В равной степени она актуальна и для Министерства чрезвычайных ситуаций и так далее. Это совокупное понятие общественной безопасности. Речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций. То есть система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортное средство, но и отвечать заявленным параметрам. Президент поставил четкие задачи для более глубокого и детального изучения вопросов финансирования, чтобы финансирование работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности было возложено не только на бюджет. Это как раз пример государственного и частного партнерства, которое нам поручено проработать.

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Что касается корректировки некоторых полномочий правительства, здесь позиция Президента однозначна – необходимо выработать универсальный подход, не привязанный к обстоятельствам. В частности, предложение исключить прямое участие правительства в отчуждении крупных объектов недвижимости может лишить государство контроля за продажей привлекательных активов. Потому любые изменения в этой области не должны в будущем повлечь за собой негативных последствий для страны.

 
 
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Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа...
 
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